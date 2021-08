Eisenach: Gedenken an Mauerbau

Eisenach. In der Stadt Eisenach findet 60 Jahre nach dem Bau der Mauer ein Gedenken an die Opfer von Diktatur und Gewalt statt.

Am 13. August 1961 wurde mit der Absperrung der über 160 Kilometer langen Grenze zwischen Ost-Berlin und der DDR nach West-Berlin begonnen. Durch Stacheldraht, Holzbarrikaden und Panzersperren wurde der Ostteil vom Westen abgeriegelt und später eine gemauerte Sperranlage gebaut. 60 Jahre später wollen CDU, SPD und Stadt am 13. August um 17 Uhr in Göringen am Gedenkstein, Lauchröder Straße, der Opfer von Diktatur und Gewalt gedenken. Das Grußwort hält Landrat Reinhard Krebs (CDU).