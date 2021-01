Eisenach: Geheimnisse um ein mysteriöses Fahrzeug gelüftet

Einen Minuspunkt nach dem anderen und damit eine Enttäuschung nach der anderen bringt sein flotter Flitzer dem Eisenacher Fotografenmeister Joachim Thurau ein, als er als Mitglied der Sektion Kfz-Veteranensport im Allgemeinen Deutschen Motorsport-Verband (ADMV) der DDR verschiedenste Oldtimerveranstaltungen in den 70er und 80er Jahren im sozialistischen In- und Ausland mit seinem schon damals betagten Vehikel aus dem Jahr 1930 stets auf eigener Achse ansteuert. Die Sachverständigen der Veteranenveranstaltungen schütteln seinerzeit ihre Köpfe über die dermaßen verbastelte Karre mit vielen mysteriösen An- und Umbauten, die sie weder der Dixi- noch der BMW-Ära zuordnen können und wollen.

„Bemängelt wurde stets der Mechanismus für das Ausstellen der Frontscheibe, die Klappe vor der Frontscheibe für die Frischluftzufuhr in den Fußraum sowie die Sicke in der Karosserie unter den Scheiben“, spricht der heute 82-jährige Joachim Thurau über seinerzeit getroffene Aussagen aus dem damaligen Heer an Oldtimer-Sachverständigen zu seinem Eisenacher BMW 3/15 PS DA 4. Klaus-Jürgen Mertink – er war der größte Dixi-Experte in der DDR und in der zentralen Kommission für Kfz-Veteranensport beim ADMV – sucht Thurau eines Tages mit den Worten auf: „Wir haben uns getäuscht“ und eröffnet ihm, dass sein Auto ein Prototyp für den DA 5 sei, von dem in Eisenach nur fünf Stück entstehen.

Der Oldtimer wird fast täglich gefahren

Der ehemalige AWE-Kundendienstleiter Karl Börner offeriert Mertink zuvor eine entsprechende Dokumentation zur DA-5-Entwicklungsstudie. „Das war ein Aufschrei“, sagt der Eisenacher Dixi-Freund, der nie seinen Oldie mit fremden Anbauten verstümmelt. Der DA 5 geht zwar nie in Serie, aber die bemängelten Anbauten fließen in die BMW-Eigenentwicklung 3/20 AM 1, die dann zwischen März und Dezember 1932 in Eisenach in Serie entsteht.

Den heute 90 Jahre alten Prototypen steuert Thurau, der seit 65 Jahren den Führerschein besitzt, bereits seit einem halben Jahrhundert fast im täglichen Gebrauch über den Asphalt. Nach knapp zweijähriger Restaurierung bringt die erste große Ausfahrt den stolzen Autobesitzer am 1. Mai 1970 zum Veteranentreffen nach Magdeburg. „Ich habe ihn aus erster Hand“, erzählt der Dixi-Freund, der dies auch von seinem DA 1 Coupé von 1929 sagen kann. Anfang der 1970er Jahre überlässt der Eisenacher Bauunternehmer Georg Schroeder dem Fotografenmeister seinen sportlich modifizierten DA 1.

Prototyp unwissend für 500 Mark erworben

Für 500 Mark der DDR gelangt Thurau 1968 nach mehrjähriger Vertröstung einer damals bereits in den 80er Jahren stehenden Dame in den Besitz des Prototypen, der auf einer Plattform des DA 2 basiert. Familiäre Nähe gibt ihm den Vorzug als Käufer vor einem Fahrer der Eisenacher Kohlen-Großhandlung Degenring, der die einstige Geschäftsfrau zuletzt pflegt und mit dem Fahrzeug chauffiert.

Da Thurau damals nicht bewusst ist, dass er ein Protofahrzeug erwirbt, erkundigt er sich bei Hildegard Jecke aus der Eisenacher Neustadt nicht näher über seinen neuen Besitz. Antworten auf ungestellte Fragen erhält Thurau dennoch, wenn auch erst 90 Jahre nach der Geburt des Fahrzeugs. Hagen Nyncke von BMW Classic teilt ihm mit, dass das Fahrzeug nach der Chassisnummer aus dem Oktober 1930 stammt und eine graue Lackierung besitzt.

Das Versuchsfahrzeug erwirbt am 31. August 1931 Erich Koch für seine Tochter Hildegard. Ingenieur Koch ist im Werk als Motorenschlosser, Reisemonteur und Versuchsfahrer tätig. Bei der legendären Alpenfahrt von 1929 und der „2000 Kilometer durch Deutschland“ 1933 sitzt Koch auf dem Beifahrersitz von Max Buchner und 1934 bei der Alpenfahrt auch bei Verkaufsdirektor Albert Kandt. „Bei den frühen Rennaktivitäten in der DDR ist er auch wieder dabei“, ergänzt Hagen Nyncke.