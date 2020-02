Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Geht Minas nach Wuppertal?

Verlässt der Bau- und Umweltamtsleiter Arno Minas die Stadt Eisenach? Nach Informationen unserer Zeitung zeichnet sich ein möglicher Wechsel des 52-Jährigen in die Stadtverwaltung Wuppertal ab. Dort soll er Dezernent für Wirtschaft, Arbeit, Stadtentwicklung und Klimaschutz werden. Bereits am Montag, 10. Februar, soll er sich den Ratsfraktionen vorstellen, eine Woche später der Wahltermin an.

Der aus der Nähe von Bonn stammende Jurist, kam 2011 nach Eisenach und übernahm die Leitung des Bauamtes. Anfang 2013 wurde er Leiter des Bau- und Umweltamtes. Er fungiert in der Eisenacher Stadtverwaltung zudem als Leiter der Zentralen Vergabestelle und Baujurist. Minas selbst bestätigte auf Anfrage lediglich seine Bewerbung in Wuppertal. Nach Informationen unserer Zeitung sucht die Stadt Wuppertal schon seit rund einem Jahr – auch unter Einschaltung von professionellen Personalvermittlern – einen Nachfolger für den damals abgewählten Dezernenten. Eine Findungskommission habe sich nun für Minas ausgesprochen