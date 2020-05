Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Havarie in der Predigergasse

Wegen einer größeren Havarie an der Trinkwasserleitung muss die Obere Predigergasse in Höhe des Hauses Nr. 4 bis voraussichtlich zum Freitag, 29. Mai, gesperrt bleiben. Dies teilte die Stadtverwaltung Eisenach am Freitag (22. Mai) mit. Die Parkplätze am Telemannplatz und das Parkhaus in der Oberen Predigergasse sind vom Markt her erreichbar. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, aufgrund der Baustelle und der veränderten und beengten Verkehrssituation um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit gebeten.