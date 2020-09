Eisenach: Im Rothenhof formiert sich Widerstand gegen Verkehrskonzept

Blick zu den Ruinen der Eisenacher „Farben- u. Bleiweiß-Fabrik Arzberger, Schöpff & Co. GmbH.“ im Rothenhof. Nach dem Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans soll über das Gelände der alten Bleiweißmühle der Eichrodter Weg verlängert und in einem Knick mit einem neuen Brückenbauwerk über die Hörsel geführt und an die Bahnunterführung angebunden werden.