Peter Rossbach und ein Straßen-Ranking

Also Eisenach ist ja in vielen Bereichen in diversen Rankings weit vorn: „Schönste Burg links und rechts der Wolga“, „Längste Planungszeit für eine Turnhalle“, „Die meisten beleidigenden Facebook-Kommentare im Netz binnen eines Tages“ und so weiter oder so ähnlich. Jetzt kommt eine neuer Spitzenplatz hinzu.

Ein Fahrlehrer-Magazin hat wohl eine bundesweite Umfrage unter den Lesern gestartet, wo sich die Straße befindet, mit der man Fahrschüler am besten auf den Zahn fühlen/ärgern kann. Ganz weit vorn ist da die Eisenacher Alexanderstraße gelandet, weil sich dort auf die Länge der Straße gesehen die meisten Verkehrsschilder befinden: 86 an der Zahl will das Magazin gezählt haben.

Ich habe den Bericht nicht selbst gelesen, bin ja kein Fahrlehrer. Ich wollte aber natürlich keinen Fakenews aufsitzen und habe mich investigativ auf den Weg gemacht (okay, meine Gesundheits-App hatte mich auch schon als „fauler Hund“ beschimpft, weil ich das tägliche Schritte-Ziel zu verfehlen drohte).

Ich bin die 700 Meter der Alexanderstraße also zählenderweise abgelaufen. Da sage noch einer, Männer wären nicht multitasking-fähig: laufen und zählen gleichzeitig und geatmet hab ich dabei auch noch.

Egal, Ergebnis meines Ganges: 94 Verkehrsschilder, manchmal vier untereinander – Respekt. Vermutlich haben die eine Baustelle und die eine Breiteneinschränkung auf der Strecke zu diesem weiteren Schilder-Aufwuchs im Vergleich zum Bericht aus dem Magazin geführt. Und dabei waren die Schilder nicht mitgezählt, die auf Straßenverkehrsvorgaben in den von der Alexanderstraße abgehenden Gassen und Wegen noch so rum stehen.

Eisenach ist eben Spitze – egal wohin man guckt.