Eisenach: Kantaten des Weihnachtsoratoriums erklingen

Eisenach. Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium sind in Gottesdiensten am 13. Dezember in der Eisenacher Georgenkirche zu hören. Es bedarf einer Anmeldung.

Am 3. Advent am 13. Dezember lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eisenach zu drei Abendgottesdiensten in die Georgenkirche ein – um 16, 17 und 18 Uhr. In jedem dieser Gottesdienste kommt eine der ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums zur Aufführung. Der Eintritt ist frei, Besucher benötigen aber Einlasskarten. Damit trotz der sehr begrenzten Platzkapazitäten dennoch möglichst viele Menschen die Möglichkeit bekommen, ein Stück vom Weihnachtsoratorium zu erleben, wird darum gebeten, sich nur für jeweils einen Kantatengottesdienst anzumelden.

Die Einlasskarten sind erhältlich über die Internetseite der Eisenacher Kirchengemeinde: www.kg-eisenach.de. Zwei Personen, die zu einem Haushalt gehören, können nebeneinander sitzen. Deshalb genügt in diesem Fall eine Einlasskarte. Zur Klärung von Fragen können sich Interessierte gern an das Stadtkirchenamt wenden, Telefon 03691 / 72 34 81 oder per E-Mail an: stadtkirchenamt@kirchenkreis-eisenach.de. Der ursprünglich für den Vormittag in der Georgenkirche geplante Gottesdienst entfällt.