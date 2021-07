Eisenach kehrt in den Wartburgkreis zurück

Eisenach/Bad Salzungen. Die bisher kreisfreie Stadt Eisenach gehört seit Donnerstag zum Wartburgkreis. Zunächst gilt die 2019 beschlossene Fusion aber nur juristisch. Erst 2022 gehen die Aufgaben an den Landkreis über.

Nach fast einem Vierteljahrhundert als kreisfreie Stadt kehrt Eisenach in den Wartburgkreis zurück. Am Donnerstag tritt die Fusion der beiden Kommunen formal in Kraft. Zum Jahresbeginn 2022 sollen dann bestimmte bisher von der Stadt wahrgenommene Aufgaben an den Kreis übergehen. Die Monate bis dahin sollen nach Angaben des Landkreises zur weiteren Vorbereitung genutzt werden.

Der kommunale Zusammenschluss war nach jahrelangem Anlauf im Herbst 2019 beschlossen worden, er wird vom Land auch finanziell unterstützt. Die erste gemeinsame Kreistagswahl der fusionierenden Kommunen hatte vor knapp zwei Wochen die CDU gewonnen.