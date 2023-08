Eisenach: Kostenlos mit dem Bus zum Pflegefachtag

Eisenach. Der erste Pflegefachtag des Wartburgkreises findet in Gerstungen statt. Von Eisenach fährt ein kostenloser Bus hin und zurück.

Die Seniorenwoche findet vom 2. bis 9. September in Eisenach und im Wartburgkreis statt. Für die wichtigsten Veranstaltungen sind in Regie des Seniorenbeirats Eisenach Faltblätter gedruckt und an verschiedenen Orten ausgelegt worden, so in Arztpraxen und Physiotherapien, im Bürgerbüro, in der Stadtbibliothek, in der städtischen Musikschule, in Einkaufsmärkten oder im Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße. Außerdem haben Mitglieder des Seniorenbeirats die gedruckten Programme in ihrer Nachbarschaft verteilt und dort in Briefkästen gesteckt.

Speziell für den Pflegefachtag am Montag, 4. September, im Bürgersaal „Rautenkranz“ in Gerstungen sind noch Anmeldungen möglich. Aus Eisenach fährt ein kostenloser Bus nach Gerstungen. Abfahrt ist um 8 Uhr am Parkplatz für Reisebusse in der Uferstraße (gegenüber Parkhaus). Um 15.15 Uhr geht es mit dem Bus zurück nach Eisenach. Insgesamt stehen 48 Plätze zur Verfügung. In Gerstungen werden Informationen und Beratungen rund um das Thema Pflege geboten. Mehrere Aussteller beteiligen sich.

Anmeldung für Busfahrt zum Pflegefachtag über Freiwilligenagentur Eisenach, Telefon: 03691/670249, E-Mail: freiwilligenagentur.esa@diako-thueringen.de