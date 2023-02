Eisenach: Kurs zur digitalen Selbstverteidigung

Ein Kurs zur digitalen Sicherheit beginnt demnächst an der Volkshochschule Eisenach (Symbolbild).

Eisenach. In einem Kurs an der Volkshochschule Eisenach können Teilnehmer lernen, sich vor dem Ausspähen ihrer Daten zu schützen.

An der Volkshochschule in Eisenach beginnt ein Kurs zur digitalen „Selbstverteidigung“ für Privatpersonen. Start ist am Donnerstag, 9. März, 18 bis 20.15 Uhr.

Kursleiter Olaf Möller zeigt laut Ankündigung der Schule, welche Möglichkeiten Konzerne, Institutionen und kriminelle Personen haben, um unsere digitalen Daten auszuspähen und zu manipulieren.

Es werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie man sich vor solchen Übergriffen oder vor allgemeiner Schadsoftware schützen kann. Eigene Laptops, Tablets oder Smartphone können mitgebracht werden.

Die Kursgebühr beträgt 21,60 Euro. Anmeldung unter www.vhs-wartburgkreis.de, telefonische Auskunft unter 03695/617261