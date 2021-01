Eisenach: Maskenpflicht in den Ausschüssen

Noch am Montag waren die Vertreter der AfD im Stadtentwicklungsausschuss der Aufforderung von Ausschusschef Jonny Kraft (SPD) zum Tragen einer Maske, auch während sie an ihren Plätzen saßen, nicht nachgekommen. Da war allerdings die neue Corona-Landesverordnung noch nicht in Kraft. Einen Tag später im Hauptausschuss sah die Sache dann schon anders aus.

Alle wurden auf die nun geltende Verordnung und damit verbundene Maskenpflicht während der gesamten Sitzung hingewiesen. Ein AfD-naher Zuhörer verließ daraufhin den Saal. Alle übrigen Teilnehmer hielten sich an die Pflicht zum Tragen einer „qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung“. Die Stadtverwaltung Eisenach unterstrich dies in einer eigenen Mitteilung nun auch explizit, mit dem Hinweis, dass die Stadt das Hausrecht habe.

Unterdessen ist die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen (Stand: 27. Januar, 13.45 Uhr) in der Wartburgregion auf 139 angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt die Zahl dieser Todesfälle in Eisenach bei 29, im Wartburgkreis bei 110 (plus 2). Die Zahlen der aktiven Corona-Infektionen in der Region sinken dagegen weiter. Es sind im Wartburgkreis 460, in der Stadt Eisenach 99. Im Südkreis sind besonders Bad Salzungen (101 Fälle), Krayenberggemeinde (41) und Bad Liebenstein (36) betroffen, im Nordkreis sind es Treffurt und Hörselberg-Hainich (jeweils 23) sowie Amt Creuzburg und Gerstungen (jeweils 16).

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 4220 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, davon gelten 3522 nach überstandener Infektion als genesen. Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum werden derzeit 24 Corona-Patienten auf den beiden Isolierstationen behandelt. Ein Corona-Patient liegt mit schweren Symptomen auf der Intensivstation und muss beatmet werden. 32 der 33 planbaren Intensivbetten im Krankenhaus sind belegt.