Eisenach: Mehr Notbetreuung in Kindertagesstätten

In Eisenach steigt seit dem Jahreswechsel der Bedarf an Notbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Regelschulen sowie Förderzentren. Wie Stadtsprecherin Janina Walter auf Anfrage mitteilte, wurden in der letzten Woche zirka 31 Prozent der Eisenacher Kita-Kinder in den Einrichtungen betreut. In der Woche zuvor waren es gut sieben Prozent weniger.

Den Hort nutzten in dieser Woche 143 Kinder, wobei die Zahl zum Teil tageweise variiert, wie Walter ausführte. In der Jakob- wie in der Hörselschule wurden die meisten Mädchen und Jungen betreut. Notbetreuung wird zurzeit an Schulen für die Klassenstufen 1 bis 6, an Förderschulen sowie in der Kindertagesbetreuung gewährleistet. Die landesweite Regelung gilt noch bis 31. Januar.