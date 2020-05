Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Neue Entwürfe für Zentral-Genial auf Planen

Die im Rahmen der Initiative „Zentral-Genial: Neues Wohnen in der Altstadt“ geplante Veranstaltung am 16. Mai an der Baulücke Lutherstraße 30 bis 34 muss wegen der Corona-Beschränkungen verschoben werden, teilte die Stadt mit. Man hofft auf einen Ersatztermin im Spätsommer.

Dennoch werden in diesen Tagen die Ideen der Eisenacher Architekturbüros für die brachliegenden Grundstücke auf großen Planen im Stadtbild aufgestellt. Die Büros untersuchen bei der Fortführung des Projekts diesmal die Bau- und Wohnpotenziale an vier Standorten: Die Brachfläche Alexanderstraße von Nr. 91 bis 103, bearbeitet Beyer-Schubert-Architekten. Für die Lutherstraße 30-34 legten das Architekturbüro Hess und die Architekten Sauerbier-Wagner-Giesler Ideen vor. Architektin Roma Riedel engagiert sich für die schmale Baulücke Sophienstraße 89 und das Grundstück am Wolfgang 8.

Das Ziel der Initiative, die der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs mit dem Sanierungsbetreuer KEM unter Mitarbeit der Stadt auf den Weg gebracht hat, ist es, Potenziale von Brachflächen und Leerständen durch zeitgemäße Lösungsansätze aufzuzeigen. An zwei Standorten, ehemals Leerstände, wird bereits gebaut.