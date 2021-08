Eisenach: Predigerkirche wird zur Lichtskulptur

Eisenach. Lichtkünstler Philipp Geist erzählt, warum er nach Eisenach gekommen ist.

Der weltweit gefragte Künstler Philipp Geist hat am Freitag und Sonnabend seine Lichtkunst an der Ostfassade der Eisenacher Predigerkirche gezeigt und erzählt von seiner Motivation.

Herr Geist, was hat Sie an der von außen recht unscheinbaren Predigerkirche gereizt?

Ich habe viele Projekte in 25 Jahren umgesetzt. Mit der Installation an und in der Predigerkirche bin ich das erste Mal in Eisenach. Jede meiner Arbeiten entwickle ich speziell für einen Ort. Mein Ziel ist dabei, den Genius Loci, also den Geist und die Atmosphäre des Ortes, aufzuspüren und in einen abstrakten, malerischen Kosmos zu überführen. Die Predigerkirche ist ein schönes, charismatisches Gebäude, das ich in eine dreidimensionale Lichtskulptur verwandle.

Ihre Lichtkunstinstallation, die bereits seit Mai in der Kirche zu sehen ist, veranlasst den Betrachter zum meditativen Innehalten. Ist das beabsichtigt?

Innen und Außen ist die Wirkung des Projektes unterschiedlich: Innen ist es eine poetische, meditative und sinnliche Installation. Im Außenbereich wird die Installation dynamischer. Die Außeninstallation muss sich auch gegen den urbanen Raum behaupten.

Mit Ihrem aktuellen Projekt „Hidden Places“ inszenieren Sie vergessene Orte. Warum?

Mit der Serie „Hidden Places“ realisiere ich seit 2015 an kleinen, vergänglichen Orten poetische Pop-up-Installationen, meist ohne Publikum. Mich fasziniert das Thema Raum und Zeit. Meine Installationen sind meist temporär und haben damit automatisch einen Bezug zur Vergänglichkeit. Aktuell sind es Projekte mit vergänglichen oder versteckten Objekten wie Pusteblumen, Magnolienblüten, Steinen, einem Schiffswrack, einem ehemaligen Wachturm oder dem Molecule Man in Berlin. Das Ergebnis sind Foto- und Filmaufnahmen, aus denen Leuchtkästen und Fine-Art-Prints entstehen. red

Die Installation von Philipp Geist in einem Raum der Sonderausstellung „Nun aber seid ihr Licht. Elisabeth“ ist noch bis 28. August in der Predigerkirche zu sehen