Eisenach profitiert von Ferien und Thüringer Freizügigkeit

Die Warteschlange auf der Wartburg reichte am Montagmittag phasenweise von der Kasse bis zum Burgtor hinunter. Vom Einlass in die Ausstellung reichte die Schlange bis auf den zweiten Burghof. Selbst Mitarbeiter der Wartburg-Stiftung waren von diesem Ansturm freudig überrascht. Das Bild ist aber nicht nur der Masse geschuldet, sondern auch dem coronabedingen Einlass-System, mit einer begrenzten Anzahl an Gästen. Führungen gibt es nicht. Die Besichtigung ist individuell möglich. Würden sich alle Gäste an das Abstandsgebot von 1,50 Meter halten, die Menschenschlange würde in Hochzeiten bis zum Droschkenplatz reichen.

Der Touristen-Ansturm in Eisenach kommt auch bei Hotels und anderen Bettenanbietern an, berichten die Touristiker der Stadt. Zahlreiche Häuser sind ausgebucht oder bestens belegt. Wer am Samstagabend in der Eisenacher Innenstadt-Gastronomie unbestellt einen Tisch für vier Personen finden wollte, der musste Glück oder Geduld haben. Ein Blick in Restaurants, Kneipen und Bars zeigte: volle Hütte. Ein herzliches Willkommen an die Nachbarbundesländer Neben den Touristen im „besten Alter“, sind es gerade viele Familien mit Kindern, die sich in der Stadt aufhalten. Es sind in einigen Bundesländern, etwa bei unseren hessischen Nachbarn Herbstferien. Andere Bundesländer werden folgen. Die Mannschaft der Wartburg erwartet deshalb ein ähnliches Bild wie in in der vergangenen Tagen auch in den nächsten Wochen, je nach Wetterlage. Thüringen und Eisenach profitieren in Corona-Zeiten auch von den vergleichsweise geringen Auflagen der Politik, sagen die Touristiker. Der Freistaat mit Infektionszahlen unter dem kritischen Wert und wenigen Einschränkungen ist ein beliebtes Reiseziel für Kurzurlauber. Auf der Wartburg lindert der derzeitige Besucheransturm etwas die Gästeausfälle der reichlich abgesagten Konzerte und Veranstaltungen, fängt den Besucherausfall aber nicht ab. „Wir haben derzeit ein Minus von 80.000 Besuchern“, sagt Veranstaltungsmanager Andreas Volkert. Da fehlten seien die etwa 60.000 des abgesagten Weihnachtsmarktes noch nicht inbegriffen.