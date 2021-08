Eisenach: Satt werden in Jesu Gegenwart

Eisenach. Mihlas Pfarrer ist Gastgeber der Bibelverkostung am 8. August in der Eisenacher Georgenkirche.

Mihlas Pfarrer Georg Martin Hoffmann ist am 8. August um 10 Uhr der Gastgeber bei der Predigtreihe „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche. Das Bibelwort, zu dem er predigen wird, erzählt davon, wie Menschen wunderbar satt werden in Jesu Gegenwart. Ebenso, dass Jesus den ganzen Menschen im Blick hat – auch seine leiblichen Bedürfnisse. Anfang August vor 500 Jahren setzt sich der Reformator Martin Luther mit einem Urteil von Theologen aus Paris über ihn auseinander und antwortet darauf. Insgesamt werden bei der Predigtreihe bis April 2022 63 Predigerinnen und Prediger die Texte des Lukasevangeliums entfalten.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, 9. August um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org