Eisenach: Sechs Männer haben für ein altes Damenrad kein Auge

Thüringens Landeshaushalt klettert am Dienstagvormittag um 130 Euro in die Höhe. Diese Summe ist der Erlös der ersten Fahrradversteigerung der Polizeiinspektion Eisenach. Polizeihauptmeisterin Constance Günther preist als eingesetzte Auktionatorin den sechs interessierten Männern insgesamt fünf Räder von Hot bis Schrott an. Während ein DDR-Damenfahrrad mit fehlender Beleuchtungstechnik sowie ein 26er-Mountainbike mit äußerst auffälliger Vorderrad-Acht überhaupt kein Interesse wecken, finden zumindest die anderen drei mit Federgabeln ausgestattet Bergräder neue Besitzer.

Für ein 28-Zoll-Bike eines amerikanischen Markenherstellers mit hydraulischen Scheibenbremsen liefern sich drei Personen ein Bietergefecht, das nach kaum einer halben Minute bei 110 Euro endet. „Ich werde mir das Rad nun zuhause in aller Ruhe anschauen und sehen, ob der Preis auch ok ist“, meint der Sieger dieses Bieterkampfs. Zumindest braucht er nicht über mangelnde Luft in den Reifen klagen. Für die beiden 26er-Mountainbikes in tadellosem Zustand eines Wuppertaler sowie eines Oldenburger Herstellers geht jeweils das Interesse nicht über das Mindestgebot von 10 Euro hinaus. Entsprechende Kaufverträge weisen die Höchstbietenden nun als neue Besitzer aus. „Es sind Räder aus Verkehrsunfällen und Straftaten der letzten zwei Jahre, die die Staatsanwaltschaft jetzt zur Verwertung freigegeben hat“, sagt Polizeirat Ronny Pommer, Leiter der Polizeiinspektion Eisenach. Die bekannten Eigentümer der sichergestellten Räder seien zwar mehrfach angeschrieben worden, reagierten jedoch nicht darauf. Die beiden verschmähten Drahtesel könnten als Schenkung einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen, andernfalls landen sie in der Schrottpresse. „Ich bin zum ersten Mal bei einer Versteigerung dabei und für zehn Euro kann man wirklich nicht meckern“, freut sich Ronald Zocher über ein schneeweißes Bike mit komplett weißer Bereifung. Er überlegt, ob er damit nicht jemandem eine Freude bereitet und es im Bekanntenkreis weiterverschenkt.