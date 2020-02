Eisenach: Seiteneinsteiger stärken Kollegium an Goetheschule

„Man muss es schon etwas spannend machen, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu wecken und das gelingt natürlich am besten mit Freihandexperimenten, die zuhause sich leicht wiederholen lassen“, betont Physiklehrerin Marlies Knoth zum Tag der offenen Tür am späten Mittwochnachmittag in der Regelschule „Johann Wolfgang von Goethe“. Und so staunen die Freundinnen Marie, Maja, Lilly und Alexia im Physikkabinett nicht schlecht, als die Siebtklässlerin Olivia mehrere Gläser „vielstimmig“ zum Singen bringt.

Marie, Maja, Lilly und Alexia schauen im Physikkabinett Olivia (7b) (von links) beim Experiment „Das singende Glas" zu. Foto: Norman Meißner

Im Raum darunter sind Torsten Reck und Sascha Mumlek von vielen neugierigen Elternteilen umringt. Torsten Reck, der seit einem Jahr an der Goetheschule das Fach Werken lehrt, informiert die interessierte Schar, was in den jeweiligen Klassenstufen in seinem Unterricht entsteht. Eine kleine Mustermesse aus Klapphocker, Knobelwürfel, Laubsägepuzzle oder verschiedenen Kreativprojekten aus gemeinsam gesammelten Naturmaterialien veranschaulicht einerseits das Produktionsportfolio der werkelnden Goetheschüler und andererseits, welche Handwerkszeuge sie dabei kennenlernen. „Für die bestandene Prüfung an der Säulenbohrmaschine gibt es eine Urkunde“, sagt Torsten Reck, der als Quereinsteiger täglich von Gotha nach Eisenach pendelt. Obwohl er zuvor als Produktionsleiter in einem großen Stahlbetrieb in Gotha arbeitete, ist ihm der Umgang mit jungen Menschen nicht fremd. In den drei Jahrzehnten seiner dortigen Tätigkeit unterwies er viele Auszubildende. Von einigen Schülern wünscht er sich etwas mehr Disziplin und bei Auseinandersetzungen untereinander mehr Kommunikationsbereitschaft als das Spielenlassen der Muskeln. „Was mir fehlt, ist der Rückhalt mancher Eltern“, sagt er. So lernten die Schüler aus eigenen Fehlern kaum, würden darin mitunter bestärkt.

Vater Henry Cronester informiert sich über die Unterrichtsinhalte bei Sascha Mumlek (Natur und Technik sowie Technisches Werken) und Torsten Reck (Werken) (von links). Foto: Norman Meißner

Zu den „Neuen“ gehört auch Dieter Salzmann, der aktuell drei Kurse Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für insgesamt 22 Kinder gibt. „Die Völkerverständigung klappt am besten über das Essen – viele Kinder haben heute typische Speisen aus ihrer Heimat mitgebracht“, erklärt er das reichhaltige Buffet im DaZ-Sprachkabinett. Die verbale Verständigung klappe mit allen prima – die Probleme bestünden hingegen beim Lesen und Schreiben.

Derzeit besuchen 245 Kinder der fünften bis zehnten Klassen die Regelschule am Eisenacher Pfarrberg. „Zum Kollegium gehören 19 Lehrer – viele sind derzeit erkrankt oder in Elternzeit“, erzählt Julia Durner, die mit Beginn des Schuljahres die Leitung der Goetheschule übernahm. Sie freut sich, dass zwei sogenannte „Teamteacher“ das Zusammenwachsen der Klassenverbände in den Klassenstufen 6 und 7 stärken. Ferner hofft die neue Schulleiterin, dass auch der Lerncoach, der über den Europäischen Sozialfonds gefördert wird, die Schule auch in Zukunft weiter unterstützen darf.

In den Räumen der Schülerfirma der Goetheschule wird Thuy von von Hevi und Russel (von links) mit selbstgemachten Köstlichkeiten bedient. Foto: Norman Meißner

Aus dem Raum der Schülerfirma ziehen köstliche Duftnoten von frisch gebackenen Waffeln und Kuchen hinauf bis zur Aula, deren Zuschauerreihen sich nach der ersten Schulhaus-Erkundungsrunde vieler Eltern mehr und mehr füllen. „Vor zwei Wochen sind wir intensiv in die Proben eingestiegen“, erzählt die Lehrerin des Wahlpflichtfachs „Darstellen+Gestalten“, Anja Uhlworm, kurz bevor sich der Vorhang für das Schattentheater „Tranquilla Trampeltreu“ nach der Vorlage des Jugendbuchautors Michael Ende hebt. Stunden später – am nächsten Vormittag – erhalten die Akteure ebenfalls prächtige Applausstürme für die Aufführung, diesmal von Knirpsen aus der DRK-Kita „Regenbogenhaus“ und der Awo-Kita „Haus Sonnenschein“.