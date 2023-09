Eisenach beteiligt sich auch 2023 an der Aktion „Deutschland singt", mit dem Gospelchor der Stadt in der Vorsängerrolle.

Eisenach. Der 3. Oktober und „Deutschland singt“ werfen ihre Schatten voraus.

„Deutschland singt“ heißt es am 3. Oktober. Unter Federführung des hiesigen Gospelchores beteiligt sich Eisenach erneut an dieser Aktion. In Vorbereitung des Gesangprojektes auf dem Markt gibt es am Samstag, 23. September, von 13.30 bis 17 Uhr, im Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Barfüßer Straße 4a, eine offene Probe. Dort werden unter Gospelleitung jene Lieder geprobt, die am 3. Oktober erklingen werden.