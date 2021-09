Eisenach: Soziales Engagement gehört zum Glauben

Zum Festgottesdienst in der Eisenacher Georgenkirche anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Kreisdiakoniestellen“ hält Christan Stawenow (links im Altarraum), Regionalbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), eine Grußwort zu Anwesenden, die aus weiten Teilen Thüringens anreisen.

Eisenach. Gäste aus weiten Teilen Thüringens begehen in der Eisenacher Georgenkirche die Gründung der Kreisdiakoniestellen vor 75 Jahren.

„Wenn wir von der Kirche plötzlich im Verkündigungsdienst nicht mehr bei der Not der Menschen sind, unser Blick nicht geweitet wird, wo Not herrscht, hängt die Kirche am seidenen Faden“, gibt Probst Dr. Christian Stawenow am Freitagnachmittag in der Georgenkirche zu Bedenken. Mit einem Festgottesdienst gedenken die Anwesenden der Gründung Thüringens erster Kreisdiakoniestellen vor 75 Jahren. „Der Glaube, der durch Liebe tätig wird, ist der Glaube, der heute, der immer zählt“, fährt er in seinem Grußwort fort. Die vielfältigen Aufgaben, die in den Kreisdiakoniestellen bewältigt werden, müssten auch weiterhin im Bewusstsein gehalten werden. „Wenn wir uns den sozialen Aufgaben verweigern, zerreißen wir, dann bleibt der Glaube auf der Strecke“, schließt der Regionalbischof mit nachdenklichen Worten.

Kirchenkreissozialarbeiterin Maike Röder von der Kreisdiakoniestelle Eisenach erinnert daran, welche Freude die Weihnachtsstraußaktionen der zurückliegenden Jahre stets bei den beschenkten Kindern aus sozial benachteiligten Familien auslösen. „Wir bieten Beratung und Begleitung für alle Menschen in besonderen Lebenslagen, deren Not sie an den Rand der Gesellschaft drängt“, betont Maike Röder. Für die Menschen, denen das Nötigste am Leben fehlt, so Salzungens Kirchenkreissozialarbeiterin Isabell Liebaug, werden neben Beratungsstellen auch Kleiderkammern, Suppenküchen und Tafeln betrieben.

Unter den Eindrücken des beendeten Zweiten Weltkrieges treffen sich in den ersten Septembertagen des Jahres 1945 in Eisenach Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Thüringens, um zu besprechen, wie der großen Not von Heimkehrern und Flüchtlingen entgegengetreten werden könne. 1946 entstehen die Kreisstellen des Evangelischen Hilfswerkes in Thüringen. Achtzehn Beratungsstellen sind es aktuell in Thüringen. Die Beratungen zielen auch darauf ab, Selbsthilfe und Selbstbefähigung der Betroffenen zu stärken.