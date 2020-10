Der Stadtrat hat am Dienstag einstimmig zwei Entscheidungen getroffen, die wichtig für den Sport in Eisenach sind, egal ob dieser in einem der 43 Vereine oder im nicht organisierten Bereich betrieben wird.

So wird sich die Stadt für ein Sonderprogramm des Bundes sowohl mit der Modernisierung der Sporthalle der Mosewaldschule in Eisenach-Nord als auch mit der Sanierung der Skateranlage an der Katzenaue und deren Erweiterung zu einem Skater- und Bikepark bewerben. Sollte nur ein Vorhaben gefördert werden, hat die Mosewaldschule den Vorrang. Das hat die SPD-Fraktion im Stadtrat ergänzend zu ihrem ursprünglichen Antrag vorgeschlagen.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) begrüßte Vertreter der Rollgemeinde, die sich auf den Zuschauerplätzen in der Werner-Aßmann-Halle eingefunden hatten. Dort tagt der Stadtrat, weil auf dem Spielfeld genügend Platz ist, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, während die Gäste auf der Tribüne sitzen. „Die Skater und Biker haben großen Bedarf“, so Katja Wolf mit Blick auf die Anlage an der Katzenaue und die so genannten Bombenlöcher im Stadtpark. Beide sind aus Gründen fehlender Sicherheit gesperrt. Dennoch ist der Skater- und Bikerpark nicht auf Platz eins gesetzt worden, weil die Sportstättenleitplanung, die der Stadtrat 2018 beschlossen hat, den Bedarf bei den Sporthallen sieht.

Die Goethesporthalle soll links einen Anbau in der Größe einer Ein-Feld-Halle bekommen. Foto: Birgit Schellbach

Bei der zurzeit laufenden Generalsanierung der Mosewaldschule ist die Sporthalle bisher ausgeklammert, weil das Geld nicht mehr gereicht hat. Die OB berichtete am Dienstag davon, dass die Schulbaumittel des Landes insgesamt noch nicht ausgeschöpft sind, weshalb sie immer noch darauf hofft, eine Förderung aus diesem Programm für die Schulsporthalle zu bekommen. Sie bat die Landtagsabgeordneten aus Eisenach diesbezüglich um Unterstützung. Auch das wäre dann eine Option.

Wiederum für das Programm des Bundes die Zeit gedrängt hat, weil die Bewerbungsfrist bereits am 23. Oktober endet. „Wenn wir es nicht angeschoben hätten, wäre es wohl gar nicht dazu gekommen“, so Klostermann. Seine Fraktion hatte überhaupt erst auf die Fördermöglichkeit aufmerksam gemacht.

Außerdem hat der Stadtrat beschlossen, die Goethesporthalle um einen Anbau zu erweitern, der die Größe einer Ein-Feld-Halle hat. Anschließend soll das Bestandsgebäude saniert werden. Die Fördermittel – sie sollen ebenfalls aus der Schulbauförderung fließen – sind noch nicht genehmigt. Nach dem jetzt gefassten Grundsatzbeschluss wird der entsprechende Antrag gestellt und detaillierter geplant.

Wie hoch der Sanierungsstau bei den Sportstätten ist, wurde zuletzt mit der Sperrung der Jahnsporthalle deutlich. Eigentlich sollte dort ein neuer Sanitärbereich angebaut werden, um die Misere mit den Duschcontainern zu beenden. Doch jetzt ist die Statik infrage gestellt. Bis 13. November sollen die Prüfergebnisse für die Dachkonstruktion vorliegen. Die Frage ist, ob sich ein Anbau überhaupt noch lohnt oder nicht doch über einen Neubau nachgedacht werden muss.

Den Neubau einer Drei-Felder-Halle wiederum plant die Stadt in der Hülle des Industriedenkmals O1. Katja Wolf informierte unter dem Punkt Mitteilungen, dass es seitens des Landes grünes Licht dafür gibt, das Vorhaben über die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) abzuwickeln.