Eisenach: Turbulenter Tag der offenen Tür vor den Ferien

„Donnerstag und Freitag gibt es kein Mittagessen“. Die Info-Zettel im Schulhaus der Wartburgschule waren Indiz dafür, dass die beiden letzten Tage vor den Winterferien besondere Tage an der Regelschule waren. Beim Tag der offenen Tür am Donnerstag musste keiner verhungern und verdursten. Es gab von allem reichlich und dazu viel Informationen bei einem gut besuchten Schaulauf der Regelschule, die seit geraumer Zeit fast ein wenig aus ihren Nähten platzt. Die Wartburgschule mit einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund fährt kapazitiv im roten Bereich. Nicht von ungefähr ist die Erweiterung der Sporthalle ein mittelfristiges Ziel der Stadtverwaltung.

Dass Schulleiter Jens Krieg ein rundum positives Fazit des Tages der offenen Tür zog, freute das Kollegium wie auch alle an der Gestaltung beteiligten Schüler. Es passte alles. Die Schule müsste mit Blick auf die Schülerzahl gar nicht trommeln. Eine schöne Kirsche auf der Torte waren die Spenden der Besucher für das Kinderhospiz Mitteldeutschland, auf insgesamt 200 Euro aufgestockt von einer Lehrerin.

Der Schulleiter fand am Freitag vor der Entlassung seines Teams und der Schüler in die Ferien noch einige Worte des Lobes, hatte aber auch nüchternen Ansage parat: „das kann, das muss besser werden“. Die Achter und Zehner wissen genau wem diese Ansprache im Besondern galt. Beide Jahrgänge hätten noch viel Luft nach oben.

Schüler für besondere schulische Leistungen geehrt

Jens Krieg fordert und fördert und er stellt auch solche Leistungen in den Fokus, die nicht mit ersten Plätzen oder Top-Zeugnissen mit nur einer 2 als schlechteste in Verbindung stehen. Wen ein Hauptschüler den Sprung in die Realschulebene schafft, ist das für Pädagogen mindestens so wertvoll. Natürlich wurden die Schüler mit Vorzeige-Halbjahreszeugnissen besonders gewürdigt, Lucy Gebhardt (7b), Luca Winkler (6b) oder Maja Lorenzen (9b) zum Beispiel mit Gutscheinen.

Die vier Organisatoren der älteren Jahrgänge des „Olympischen Wettbewerbs“, einem Projekt für die Fünftklässler, dürfen demnächst gemeinsam nach Mannheim fahren und dort mit ihren Eltern ein Eishockey-Bundesligaspiel des amtierenden Deutschen Meisters verfolgen. Das und mehr geht auf die Kappe von Lehrerin Sindy Klose, einer jungen Pädagogin, die an der Wartburgschule alles andere als Dienst nach Vorschrift macht. Als bei der Scheckübergabe einer Abordnung der Wartburg-Sparkasse der Name Sindy Klose im Atrium der Schule fiel, applaudierten und johlten sämtliche Schüler. Wer in der Schule so einen Stand hat, wird gefeiert.

Klose nahm die 1500 Euro der Wartburg-Sparkasse im Empfang, mit der sie das von der Lehrerin eingefädelte Drogenpräventionsprojekt unterstützt. Insgesamt 9000 Euro (für drei Jahre) haben die Initiatoren dafür aufgetrieben. Voraussichtlich Anfang November wird der Autor und Schauspieler Eric Stehfest (Gute Zeiten, schlechte Zeiten) wie schon im Vorjahr in der Wartburgschule lesen und mit den Schülern zum Thema Drogen und Sucht arbeiten. Auch die Wartburgschule ist in dieser Beziehung keine Insel der Glückseligkeit.

Schulleiter Jens Krieg erinnerte vor dem Ferienstart an ein gutes ersten Halbjahr, in dem sich auch die Einführung des digitalen Notenbuchs bewährt habe. Das internetbasierte System ermöglicht auch den Eltern den Blick auf die Noten ihres Sprösslings. Die klassische Unterschrift unter Leistungskontrollen und Arbeiten der Schüler kann sich mit diesem in zahlreichen anderen Schulen schon angewendete System erübrigen. Noch ein kleiner Vorteil: das System nimmt dem Lehrer das Errechnen des Notendurchschnitts ab.