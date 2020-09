Eisenach: Verkehrsbehinderungen wegen Sportveranstaltung

Eisenach. Am Sonntag wird die Kurstraße in Eisenach halbseitig wegen des Wartburglaufs gesperrt.

Aufgrund des Wartburglaufes kommt es am Sonntag in der Kurstraße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Im Zeitraum 8 bis 14 Uhr ist in der Kurstaße weder Parken noch Halten am Straßenrand möglich.

Damit die Läuferinnen und Läufer ihren Wettkampf austragen können, werden in der Kurstraße – vom Ausgang Feodora Promenade bis zum Parkplatz gegenüber der Kurstraße 1 – Bauzäune beziehungsweise Geländer aufgestellt. Die Straße ist damit halbseitig gesperrt, es steht aus beiden Richtungen nur eine Fahrspur für die Autofahrer zur Verfügung.