Eisenach: Volles Haus für Luise Reuter

Was würde sich der alte Hausherr beherzt freuen, wenn er alle Tage so viele Gäste in seinem Eisenacher Museum begrüßen könnte. Dass selbst seine Ehefrau Luise höchstpersönlich so viel Publikum an einem Sonntagnachmittag in die einstigen Wohnstatt lockt, hätte sich Fritz Reuter nicht zu träumen gewagt. So war auch Christina Arnold vom Reuter-Wagner-Museum freudig überrascht, dass gut 60 Gäste zur Sonderführung auf den Spuren von Fritz Reuters Ehefrau Luise am Sonntag zur besten Kaffeezeit ins Museum kamen. Ähnlich erging es Cornelia Hartleb. Die Stadtführerin hatte die Idee für diese Kostümführung, seit Jahren wechselt sie für Einheimische und Touristen in die Kleider der Dichtergattin. Der Erlös dieses Nachmittags – und es klingelte hoffentlich im Säckel – kam der Balkonrestaurierung zugute. Auch dies war die Idee der Stadtführerin gewesen, lobte Arnold.

So musste mancher stehen, zwischendurch wurde aus dem Andrang auch eine Tugend gemacht. Die Besucher wurden ins zwei Gruppen aufgeteilt, damit sie in die zum kleinteiligen Räume passten. Wer bislang nicht viel wusste über die Frau des großen niederdeutschen Dichters Reuter, der mit ihr einen Teil seiner Lebenszeit in Eisenach verbrachte, wird nach der Führung deutlich schlauer gewesen sein. Feinfühlig, sehr anschaulich präsentierte den Gästen Cornelia Hartleb eine Frau, die ihren Fritz nicht nur mit 33 Jahren spät ehelichte, sondern die auch manche Last im Zusammenleben mit dem Dichter zu tragen hatte. Geliebt habe sie ihren Ehemann immer, bekannte Luise Reuter alias Cornelia Hartlep. Aber sie verriet auch, dass der werte Gatte dem Alkohol zeitweise extrem verfallen war. In manchen Zeiten habe er sieben Flaschen Wein am Tag getrunken, sodass sie sogar Dichter Theodor Fontane einst an der Haustür habe abweisen müssen. Das wiederum trug dazu bei, dass viele Luise Reuter als dominante Person beschrieben.

Die Dichtergattin führte ihr Publikum jedoch nicht nur durch die Räume der Villa, sie erzählte auch einiges zur damaligen Eisenacher Zeit, wie einst das Villenviertel entstand, wie unterschiedlich die Baustile ausfielen, wie viele berühmte Architekten und gut situierte Menschen nach Eisenach zogen.

Fritz Reuter, sagte sie, habe Thüringen ebenso wie sie schon in seiner Zeit in Neubrandenburg lieben gelernt. Als er erwog, nach Eisenach zu ziehen, habe sie als Ehefrau dem nur zustimmen können. „Doch in Neubrandenburg erstarrten die Menschen, als ihr Idol weg wollte und gaben Luise die Schuld“, schilderte die Stadtführerin.

Sechs glückliche Jahre hat Luise Reuter mit ihrem Mann in der im italienischen Stil errichten Reuter-Villa verbracht. Bei seinem Tod 1874 saß sie bei ihm am Bett. Sie selbst starb erst 1894 in Eisenach.