Eisenach: Vortrag zu Alpenmotiven in Parks

Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs lädt seine Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 19. Oktober, um 18.30 Uhr Uhr, zu einem Vortrag in das Hotel „Glockenhof“, Grimmelsgasse 4, ein. Kilian Jöst, Abteilungsleiter im Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, referiert zum Thema „Alpenmotive in Park und Garten“. Der nächste Vortrag am 11. November befasst sich mit verschwundenen Sakralbauten in Eisenach.