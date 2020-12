Jürgen Gebhardt, erster Werkleiter vom Opel-Werk Eisenach, stirbt vor wenigen Tagen . Beim Opel-Stammtisch im Opel-Forum spricht er noch Anfang Oktober anlässlich des Jubiläums zum Anlauf der Opel-Produktion in Eisenach vor 30 Jahren über seine Zeit von 1990 bis 1992 in Eisenach. Am 5. Oktober 1990 wurde im AWE Neubau-Standort Eisenach-West „Am Gries“ die Produktion der Opel-AWE PKW GmbH eröffnet. Bis 1992 entstehen insgesamt 15.000 Vectra A aus Eisenacher Produktion.