Eisenach: Was von Freiheit bleibt

Die Zauberinnen: Birk Töpfer wünscht sich eine „schöne Diktatur“.

Als Kind des Ostens bin ich froh, dass vor 34 Jahren mutige Menschen das diktatorische Regime der damaligen DDR davon gejagt haben. Der nicht weiterhin unterdrückbare Wille nach Freiheit lieferte jenen Kraft und Motivation sich aufzulehnen gegen die ideologisch gerechtfertigten Machtverhältnisse. Das brachte uns allen, auch der folgenden jüngeren Generation freie Meinungsäußerung, Reisefreiheit, freie Wahlen sowie eben auch freie Marktwirtschaft.

Gerade letztere wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten vor dem Hintergrund der gescheiterten Systemalternative Sozialismus immer mehr vom Sozialen befreit. Die Folgen dessen sind auf der ganzen Welt aber auch hierzulande besonders augenscheinlich in den aktuellen Krisen erkennbar.

Die Marktwirtschaft wurde in den letzten Jahrzehnten immer mehr von allem Sozialen befreit, findet Birk Töpfer (Symbolbild). Foto: Dirk Bernkopf/ Archiv

Im Gesundheitssystem, wo die Freiheit der Wahl der Behandlung von meinem Versicherungsstatus, aber auch schlicht von der Verfügbarkeit von Ärzten abhängt. Bei der Freiheit zu Reisen, die sich Menschen leisten können müssen. Wer es kann und tut, befördert die Ausbreitung von Epidemien und den Klimawandel und schränkt damit andere Menschen ein. Meist dann die weniger Privilegierten. Im freien Zugang zum Bildungssystem, das stark mit der sozialen Herkunft der Beteiligten korreliert. Mithin beim warmen Dach über dem Kopf und gesundem Essen, für das es für viele trotz 40 Stunden Arbeit in jeder Woche wertvoller Lebenszeit kaum reicht.

Bleiben noch die freien politischen Wahlen, in denen ich keine Partei wählen kann, die wirklich Lösungen für ein gutes Leben für alle anzubieten hat. Es bleibt nur die Freiheit zu entscheiden, welche Interessenvertretung die jeweiligen Privilegien am besten zu schützen verspricht, immer auf Kosten aller anderen. Doch nicht mal diese Entscheidung ist wirklich frei, denn jenseits von Staat und Parlament nehmen ökonomisch mächtige Akteure Einfluss darauf.

Jene leidtragenden Anderen werden immer zahlreicher und verabschieden sich dabei zunehmend in radikale Positionen, die sie mit dem Verweis auf ihre freie Meinung und dem Mittel digitaler sozialer Medien auch öffentlich äußern.

So versinkt von den drei großen Idealen der französischen Revolution nach der Freiheit und der Gleichheit auch die Brüderlichkeit im Strudel der herrschenden Verhältnisse. Wofür dann die Befreiung, die 34 Jahre danach keine mehr ist und jeder für sich allein kämpft?

Aber es gibt sie doch, die guten Ideen und alternativen Lösungen, die uns befreien könnten. Leider führen sie ein Schattendasein in räumlich begrenzten Reallaboren, kaum bekannten Initiativen und wissenschaftlichen Fakultäten. Den populären Diskurs erreichen sie nicht. Da möchte ich als Zauberer von Ost so gern herbeizaubern, was es nicht gibt: „Die schöne Diktatur“. So eine ohne Geheimpolizei und Gewalt gegen anders Denkende in Folterkammern. Sondern eine, die gegen jeden Widerstand das schöne Leben für alle durchsetzt. Nein, die Idee ist nicht ganz neu. Ich weiß das. Doch lasst mich in meiner nächsten Kolumne vorstellen, wie schön die schöne Diktatur sein könnte.