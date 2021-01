Eisenach: Wechsel in der Geschäftsführung von Schade und Co.

Eisenach. In der Geschäftsführung des Autohauses Schade & Co, das in vierter Generation geführt wird, gibt es eine Veränderung. Holger Schade ist nun alleiniger Geschäftsführer. Sein Bruder, der Bad Hersfelder Unternehmer Dirk Schade, der auch in der Immobilienbranche tätig ist, zieht sich einvernehmlich aus der Leitung der in Osthessen sowie in West- und Südthüringen agierenden Autohaus-Gruppe zurück. Es sei ein planmäßiger Ausstieg.

Die Firma Schade, die ihre Hauptzentrale in Eisenach hat, und mit Standorten in Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Kirchheim, Meiningen, Mühlhausen, Schmalkalden und Schwabhausen aufwartet, zählt zu den großen Autohandelsgruppen im Herzen Deutschlands. Mit etwa 600 Mitarbeitern verkauft das Familienunternehmen im Jahr etwa 4000 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.