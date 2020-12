Eisenach: Weihnachtslesung im Livestream

Am Freitag, 18. Dezember, zeigt das Theater am Markt (TAM) in Kooperation mit der Eisenacher Musikerin Sandra Peschke und Musiker Marco Böttger eine musikalische Weihnachtslesung im Facebook-Livestream. Besinnliche und wohlklingende Songs, vom Klassiker bis zum modernen Liedgut, sollten eigentlich im TAM von Peschke und Böttger interpretiert werden, abgewechselt von witzigen bis nachdenklichen Texten von den TAM-Schauspielerinnen, um das Publikum auf eine wundervolle Weihnachtszeit einzustimmen.

Daraus wird nun natürlich leider nichts. Mit der Unterstützung der Lokalen „Partnerschaft für Demokratie“ der Stadt Eisenach und der Gemeinde Wutha-Farnroda „Vielfalt tut gut“ wurde die Inszenierung in eine digitale Version umgeändert. Diese wird am Freitag um 19.30 Uhr auf der Theater-am-Markt-Facebook-Seite live gestreamt. Zugucken können alle, dies ist auch ohne ein eigenes Facebook-Konto kostenlos unter folgendem Link möglich: www.facebook.com/theaterammarkt.