Eisenach: Wer wo blitzen darf

Wer darf wann und wo blitzen? Darüber gibt es in Eisenach einige Irritationen.

Eisenach. Wer darf wo blitzen? Der Eisenacher Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) will eine klarerer Regelung.

Innerhalb von Ortschaften sollten die Kommunen und außerhalb die Polizei die Geschwindigkeiten messen dürfen. Das meint der Eisenacher Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke). Er hatte sich nach dem Kommentar „Kontrolle ist besser“ (Ausgabe am 4. August, Seite 13) zu Wort gemeldet. Es ging um Kontrollen in Tempo 30-Zonen. Laut Bilay sollte die Polizei zumindest kein Veto einlegen dürfen wie bei den städtischen Blitzern in Stockhausen und im Mariental. Er werde das im Landtag thematisieren.