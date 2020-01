In Eisenach haben am 10. September vor der Stadtratssitzung mehrere Sportvereine der Stadt demonstriert. Aufgerufen dazu hatte der SVW Wartburgstadt. Beteiligt hatten sich nahezu viele Eisenacher Vereine.

Eisenach. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) holt am 9. Januar die Sportvereine der Stadt an den Tisch. Viel Gutes wird sie nicht zu hören bekommen.

Eisenach: Wolf holt Sportler an ihren Tisch

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Wolf holt Sportler an ihren Tisch

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hat am 9. Januar Vertreter der Sportvereine zu einem Treffen ins Rathaus eingeladen. ‎Inhaltlich soll es um die Situation der Sportstätten gehen, so eine Sprecherin der Stadt. Vorgestellt würden schon umgesetzte Maßnahmen, die die Trainings- und Wettkampfbedingungen aus Sicht der Stadt verbessert haben. Gemeinsam diskutiert werden sollen zudem Pläne und Baumaßnahmen der nächsten Jahre.

Im September letzten Jahres hatten die Sportvereine bei einer Demo auf dem Markt ihren Unmut über den schlechten Zustand der Sportstätten öffentlich gemacht. Wolf hatte damals dieses Gespräch angeboten. Auslöser war zu der Zeit die Sperrung der Duschen in der Jahnhalle.