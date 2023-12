Eisenacher auf Reisen: In Ungarn gefeiert und der Ukraine geholfen

Eisenach Eisenacher besuchen Partnerstadt Sárospatak und haben Spenden im Gepäck

Die Wartburgstadt pflegt seit 15 Jahren eine Städtepartnerschaft mit Sárospatak, der ungarischen Geburtsstadt der heiligen Elisabeth, die 1211 mit vier Jahren auf die Eisenacher Burg kam. Das sollte gefeiert werden. Und so reiste Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zusammen mit Victoria Bube vom Eisenacher Tennisclub und Jo West vom Gewerbeverein nach Ungarn. Am Mittwoch berichteten die Drei von ihren Erlebnissen und Eindrücken.

Dolmetscher Sandor Kis beim Ausladen der Eisenacher Sachspenden. Foto: Stadtverwaltung Eisenach

In Sárospatak angekommen, standen zunächst die Jubiläumsfestlichkeiten auf dem Programm. So gab es am Namenstag der heiligen Elisabeth (19. November) eine Feier in der vollbesetzten Kirche Sárospataks. Dort wurde der Oberbürgermeisterin auch eine Urkunde für die humanitäre Unterstützung der Stadt Eisenach während des russisch-ukrainischen Krieges sowie ein Gemälde der Elisabeth-Kirche zum Dank überreicht.

Auch Spende der Abbe-Gymnasiasten überreicht

Natürlich tauschte man sich auch intensiv über die aktuelle Situation, die steigenden Preise und die ständigen Beeinträchtigungen durch den nahen Krieg aus – Sárospatak ist eine Stadt im Nordosten Ungarns, nahe der Grenze zur Ukraine und zur Slowakei. „Die Inflation ist in Ungarn ungleich stärker zu spüren als bei uns“, schilderte Jo West. „Der Diesel ist gleich teuer und Lebensmittel kosten ein Vielfaches gegenüber Deutschland.“ Die Eisenacher besuchten auch die Schule „Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium“, um eine im Rahmen der Schulpartnerschaft gesammelten 300-Euro-Spenden des Ernst-Abbe-Gymnasiums zu überreichen.

Seit Beginn des Krieges unterstützt Sárospatak Orte auf ukrainischer Seite, in denen zahlreiche Einwohner einer ungarischen Minderheit leben. Katja Wolf hatte vor Antritt der Reise die Eisenacher noch einmal zum Spenden aufgerufen. „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Natürlich reise ich einerseits gerne nach Ungarn, um diese besondere Freundschaft unserer Städte zu feiern“, so die Oberbürgermeisterin. „Dennoch fällt es gerade in diesen Zeiten schwer, so nahe am Geschehen ein Jubiläum zu begehen.“

Oberbürgermeisterin fährt Transporter 1250 Kilometer in die Partnerstadt

Beladen mit Kisten, Päckchen und Paketen voller Sachspenden sowie einem Scheck vom Spendenkonto der Stadtverwaltung über 3620 Euro hatte sich der Transporter der „Alten Posthalterei“ mit der OB am Steuer auf den 1250 Kilometer langen Weg gemacht. Jo West und Viktoria Bube reisten in Vertretung für alle unterstützenden Initiativen etwas später nach. Gemeinsam ging es dann in die Ukraine. Dort besuchten sie eine staatliche Schule, eine christliche Schule und das Kinderheim in Velyka Dobron, um die mitgebrachten Sachspenden persönlich zu übergeben. „Das war eine Fahrt in eine Geisterstadt“, erinnert sich Joachim West. „Wir sahen nur alte Menschen, sehr junge Menschen, kaum Männer und viele verlassene Häuser, Äcker lagen brach.“ Wolf sprach davon, dass die mittlere Generation kriegsbedingt fehle. „Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für die älteren Menschen und leiden zugleich durch die ständigen Luftalarme“, so die Oberbürgermeisterin.

Schulessen oft einzige Mahlzeit für viele ältere Bewohner

Dankbar wurden die Spenden in Empfang genommen. Besonders erfreut war man über die vielen Lebensmittel, die Victoria Bube noch auf ungarischer Seite für über 1000 Euro kaufte und persönlich spendete. „Diese haben wir in alle drei Einrichtungen mitgenommen und verteilt, denn hier kocht man noch selbst“, so die Vorsitzende des Tennis-Vereins. Pro Tag werden über 150 Essen gekocht – oft die einzige Mahlzeit für viele Menschen. Mit 38.000 Euro könnte man für rund ein halbes Jahr den Hunger in Velyka Dobron stillen. Die Bürgermeisterin hat dazu nach eigenen Angaben den Kontakt zur Global-Engagement-Entwicklungsinitiative des Bundes gesucht.

Sachspenden der Stadt Eisenach. Foto: Stadtverwaltung Eisenach

„Diese Spenden bedeuten für die Menschen eine wirklich große Hilfe, denn dort herrscht natürlich eine schwierige Situation, die wir uns kaum vorstellen können: Sie bekommen kaum – bis gar keine – Unterstützung aus Kiew“; fügte Katja Wolf hinzu. „Wir werden unsere Unterstützung in Richtung Ukraine fortsetzen und suchen dafür weiter Unterstützung.“

Die Stippvisite nach Ungarn endete für die Eisenacher mit einer erfreulichen Nachricht. Sollte Sárospataks Bürgermeister János Aros im kommenden Jahr noch einmal gewählt werden, dann hat er jetzt bereits angekündigt, die Ausschilderung eines Radwanderwegs nach Eisenach initiieren zu wollen – quasi Radfahren auf dem Weg der heiligen Elisabeth.