Eisenacher Automobilbaumuseum bereitet zahlreiche Höhepunkte für neues Jahr vor

Stiftungsgeschäftsführer Autor Matthias Doht zeigt auf die informativen Quadrate in rot (Bosch) und blau (FER Trucklite Rebo). Die Form der Infotafeln sind an die alten Bauhausfenster des Gebäudes angelehnt.

Die Mitarbeiter, Unterstützer und Freunde des Museums „automobile welt eisenach“ (ame) hoffen, dass die pandemiebedingte Schließzeit sich nicht in gleichem Maße ausweitet wie im Jahr 2020, denn in den nächsten zwölf Monaten sollen zahlreiche Höhepunkte im Beisein der Öffentlichkeit glücken.

„Dieses Jahr haben wir ein großes Jubiläum – am 10. April ist 30 Jahre Werksschließung“, erinnert Matthias Doht, Geschäftsführer der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ (AWE). Mit dem traditionellen Saisonauftakt, dem markenübergreifenden Oldtimertreffen „Startklar“ auf dem Gelände der letzten drei verbliebenen Gebäude des Automobilwerkes, soll an das Produktionsende des Wartburg am 10. April 1991 erinnert werden. „Mit diesem Tag ist auch der aller letzte Wartburg ein Oldtimer“, betont der Stiftungsgeschäftsführer.

Sonderausstellung zum Wartburg wird für Ende März geplant

Das Produktionsende des Wartburgs thematisiert auch die Ende März öffnende Sonderausstellung sowie der Wartburgfahrerclub auf seinem „Heimweh“-Treffen vom 6. bis 9. August. „Die Planung und Organisation ist dazu längst angelaufen“, hofft Clubchef Enrico Martin, dass die Beschränkungen der Covid-Pandemie bis dahin gelockert sind und einer ganz besonderen, streng geheim gehaltenen Präsentation für die Wartburgfans nichts im Wege steht.

Zu den Großprojekten für das Jahr 2021 zählt der Stiftungsgeschäftsführer Matthias Doht die seit Jahren vorbereitete Ausstellung „120 Jahre Fahrzeugelektrik in der Region“, die mit Eröffnung zum „Startklar“ das Treppenhaus schmücken soll. Die pandemiebedingte Kostenexplosion von Plexiglas verlangt ein Umdenken; erforderliche Hängevitrinen lässt ein Tischlermeister als eine der letzten nötigen Arbeiten nun mit anderen Materialien entstehen. „Die Entwicklung der Produktionsstätten der Fahrzeugelektrik in unserer Region ist symptomatisch für andere deutsche Standorte des Fahrzeugbaus“, denkt Matthias Doht beispielsweise an namhafte Firmen, die sich auch im Umfeld anderer Automobilbaustandorte ansiedelten.

Mit zahlreichen, am Modell des VEB Automobilwerk Eisenach präsentierten Schautafeln in der oberen Etage möchte das Museum die hiesige Zulieferindustrie dauerhaft beleuchten. Die Ausstellung, die im Frühsommer öffnen soll und auch die jüngste Geschichte würdigt, kuratiert Jessica Lindner-Elsner vom Museumsarchiv. So erfahren auch die Ausgründungen aus dem Automobilwerk nach der Wende die Aufmerksamkeit der Besucher.

Filmpremiere zum Thema Kriegsende kommt 2021

Eine bereits für das vergangene Jahr vorgesehene Filmpremiere anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Kriegsende“ möchte das Museum zu einem noch nicht fixierten Termin in 2021 nachholen. Axel Verraest, Absolvent der der belgischen Kunsthochschule LUCA School of Arts Brüssel, drehte einen 32-minütigen Film über seine Großmutter Alexandra Bandelera, die als Zwangsarbeiterin bei BMW in Eisenach schuftete.

„Sie hat im O1 in der Rüstungsproduktion gearbeitet und war im Lager Schlachthof interniert – ein Film, der wirklich Gänsehaut beschert“, sagt der Stiftungsgeschäftsführer. Das Zustandekommen des Streifens, der Zwangsarbeit und Verschleppung thematisiert, ist auch Jessica Lindner-Elsner sowie Eberhard Spee, Kenner des Eisenacher Flugmotorenbaus, zu verdanken. Er wirkte auch bei der Instandsetzung des Wartburgmotorwagens mit, der wieder funktionstüchtig in diesem Jahr präsentiert werden soll.

Und ein weiteres Bonbon hält das Museum für Interessierte der hiesigen Automobilbaugeschichte zum Denkmaltag im September bereit. Erstmals ist ein Dixi 9/40 PS aus dem Jahr 1927 in Original-Patina zu sehen. „Es ist der letzte große Dixi und gleichzeitig der erste Sechszylinder aus Eisenach“, betont Matthias Doht.