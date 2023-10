Eisenacher Bachfest unterwegs

Die meisten Veranstaltungen zum Bachfest finden in der Georgenkirche statt, am Samstag startet jedoch hier auch eine Busfahrt nach Marksuhl und Bad Salzungen.

Eisenach. Mit dem Bus zum Orgelkonzert nach Marksuhl und Bad Salzungen.

Nach dem Eröffnungskonzert am Freitagabend wird das Bachfest am Samstag und Sonntag, 28./29. Oktober, mit zahlreichen Veranstaltungen fortgesetzt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass am Samstag ein Bus zu einer Orgelfahrt nach Marksuhl und Bad Salzungen startet. Dort erwartet die Besucher jeweils ein kurzes Orgelkonzert, gespielt vom Salzunger Kantor Hartmut Meinhardt. Hierfür gibt es noch Restkarten am Bus. Abfahrt ist um 14.30 Uhr an der Georgenkirche.