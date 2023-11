Eisenacher beim Wettrudern auf der Mulde

„De Hutmenner“ sind zum Wettkampf in Grimma angetreten mit Kutterführerin Juliane Ehrhardt, Michael Elmrich, Martin Eck, Daniela Draganski, Marco Schulz, René Ehrhardt und Gastruderer Andreas Bergmann.

Eisenach-Hörschel. „De Hutmenner“ aus Hörschel haben am Abrudern auf der Mulde in Grimma teilgenommen.

Die Kutterruderer vom Kanu-Club „Rennsteig“ Hörschel haben am Abrudern auf der Mulde in Grimma teilgenommen. Mit sechs von zehn Seesportlern war die Mannschaft unterbesetzt. Dennoch versuchte sie, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Beim Werfen der Wurfleine – diese Disziplin gehört mit zu den wichtigsten im Seesport – wurden Weiten von 19 bis 40 Meter erreicht. Beim Knoten konnten „De Hutmenner“ – so nennt sich die Gruppe – keinen Sportler stellen.

In der Königsdisziplin, dem Kutterrudern, waren 2500 Meter zu bewältigen. Kutterführerin Juliane Ehrhardt peitschte die Mannschaft an. Mit einer beachtlichen Zeit von 18:53 Minuten fanden sich „De Hutmenner“ auf dem siebten Platz von neun Mannschaften wieder.