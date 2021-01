Eisenacher Berufsschulleiter ist zu Gast bei „Fakt ist!“

Gunnar Pfeil, der streitbare Leiter des Berufsschulzentrums Eisenach, wird Anfang Februar Gast der Mdr-Talkrunde „Fakt ist!“ aus Erfurt sein. Diesen Auftritt hat der Schulleiter noch kurz vor dem Corona-Testtermin der etwa 100 Schüler der Prüfungsklassen der Schule. Ein Team eines in Eisenach niedergelassenen Allgemeinarztes wird die Testungen am 4. Februar leisten, freut sich Pfeil.

Gleichzeitig korrigiert der Schulleiter ein Missverständnis bei der Berichterstattung über den jüngsten Besuch des Landrates im Berufsschulzentrum. Die niedrige Zahl der Bankkaufleute, die Pfeil darin nannte, entsprach nicht der momentanen Klassenstärken, sondern veranschaulichte die Bedenken und mögliche Auswirkungen einer wirtschaftlichen Rezession in diesem Bereich, auch mit Blick auf den Niedrigzins. Derzeit werden in Eisenach 54 Bankkaufleute in drei Lehrjahren ausgebildet, so der Schulleiter.