Viertklässler der Jakobschule testeten im vergangenen Jahr die Angebote der neuen Technothek in der Stadtbibliothek Eisenach.

Stadtbibliothek Eisenacher Bibliothek öffnet am Samstag und lädt zum Erzähltheater ein

Eisenach Auch Angebote der Technothek können in Eisenach ausprobiert werden.

An jedem ersten Samstag im Monat ist auch 2024 die Eisenacher Stadtbibliothek wieder von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Das erste Mal im neuen Jahr ist dies am 6. Januar der Fall.

Der Öffnungssamstag eignet sich für alle, die in der Woche wenig Freizeit haben und so ganz entspannt Medien aussuchen, ausleihen oder vor Ort in der Bibliothek lesen möchten. Kinder und Familien können zudem die Angebote der Technothek vor Ort ausprobieren. Hier stehen Bau- und Experimentierkästen zur Verfügung.

Auch das beliebte Kamishibai-Erzähltheater wird in diesem Jahr fortgesetzt. Renate Erdmann hat sich für diesen Samstag die Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“ ausgesucht und freut sich um 10.30 Uhr auf eine große Zuhörerschaft.

Regelmäßig angeboten werden auch wieder die Onleihe-Sprechstunden. Hier können sich alle Interessierten dienstags zwischen 15 und 17 Uhr sowie donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr beraten lassen, wenn sie E-Books ausleihen möchten.

Neu ist der monatliche MINT-Dienstag. Immer am ersten Dienstag im Monat zwischen 15 und 17.30 Uhr wird ein spezielles MINT-Angebot (steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für Kinder bis 12 Jahren unterbreitet. Am 6. Februar steht die Veranstaltung unter dem Motto „Erstes Programmieren mit Robotern“.