Eisenacher bleiben im Corona-Jahr heiratsfreudig

Ringe wurden im vergangenen Jahr öfters als noch im Jahr davor in Eisenach getauscht. Das Bild ist ein Symbol-Bild.

Das Corona-Jahr bremste die Heiratsfreude der Eisenacher keinesfalls aus, vielmehr stieg die Zahl der in der Wartburgstadt geschlossenen Ehen. Steuerten im Jahr 2019 insgesamt 213 Brautpaare in den Trauräumen der Stadt den Hafen der Ehe an, trauten sich im vergangenen Jahr sogar 30 Paare mehr.

Mit 105 Trauungen im Ratssaal erobert dieser Ort 2020 den ersten Platz. Das Jahr zuvor kommt auf 89 Eheschließungen im Ratssaal. 92 Mal hörten die Standesbeamten im Vorjahr auf der Wartburg die Ja-Wörter der Heiratswilligen – exakt so viele wie auch in 2019. Das Stadtschloss wählten 27 Paare für den schönsten Tag im Leben, vier Brautleute mehr als 2019. Aufgrund der Bautätigkeit werden derzeit keine Trauungen in der Reuter-Villa durchgeführt.

Das Coronajahr bescherte einen erheblichen Einbruch bei den Trauungen im Büro: Die Zahl fällt von 37 in 2019 auf neun im letzten Jahr. Auch eine andere Anzahl bricht stark ein. Nach neun gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in 2019 trauten sich im Folgejahr nur noch zwei weibliche Paare zum Bund des Lebens, heißt es aus dem Eisenacher Standesamt. Über das Durchschnittsalter der Paare führt das Standesamt keine Statistik.

Vor zehn Jahren – im Jahr 2010 – traten in Eisenach noch 295 Paare vor den Standesbeamten; knapp die Hälfte davon (144) auf der Wartburg. In den 2000er Jahren liegt die Heiratsquote der Eisenacher jährlich weit über der 300er-Marke.