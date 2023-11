Eisenacher Bürgerforum braucht die Bürger

Eisenach. Für ein großes Ziel in Eisenach braucht es möglichst viele Bürger, die an einem Strang ziehen.

Traurig, aber wahr. Ganze zwei Mitglieder des Stadtrates waren am Donnerstag der an die Fraktionsvorsitzenden gegangenen Einladung gefolgt. Im Ratssaal wollten Max von Trott und Ralf-Uwe Beck, zwei der Protagonisten aus der Bürgerschaft bei der einstigen Bewerbung der Stadt als Sitz des Zentrums Deutsche Einheit über den Stand der Dinge berichten. Von der Resonanz ist auch Mitstreiter Steffen Schütz enttäuscht.

Dass der bürgerschaftliche Einsatz der Eisenacher bei der verfehlten, aber gelungenen Bewerbung für das Europäische Transformationszentrum „Deutsche Einheit“ bei der Berliner Regierung Bewunderung hervorrief, ist hinlänglich erzählt. Als eine Art Trostpreis soll Eisenach nun ein „Bürgerforum der Bundesrepublik“ erhalten. Dafür hat die kleine Bewerbergruppe mit Schütz, von Trott und Beck einen nicht ganz einfachen Förderantrag auf den Weg gebracht. Auf dem ehemaligen AWE-Areal solle die Gebäude des Bürgerforums entstehen. Die Bürgergruppe will die Initiative breiter in die Bürgerschaft tragen. Als Multiplikatoren sollen dabei auch Stadtratsmitglieder der demokratischen Fraktionen wirken.

Die Bürgergruppe, die größer werden will, möchte verhindern, dass das Bürgerforum – noch Zukunftsmusik – in der Zivilgesellschaft eine so schwere und vor allem überlange Geburt erfährt wie das „Tor zur Stadt“. Die Eisenacher Einwohner sollen so früh als möglich in die Sache eingebunden und mitgenommen werden, sagen Schütz, Beck und von Trott. Je mehr Leute sich dabei einbringen, je schneller werde man in Berlin die grundsätzlich offenen Türen einrennen.

Ein Bürgerforum in Eisenach brauche schon in seiner Initialzündung vor allem eines: die Bürger der Stadt.