Eisenacher Dezernent: „Für Kinder zwei sehr lehrreiche Tage“

„Ihr Engagement ist nicht selbstverständlich – sie unterstützen die Bildungsarbeit ungemein – zur Kinderkulturnacht, wie zu den Waldjugendspielen“, betonte am Freitagvormittag Ingo Wachtmeister, Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Soziales, als er Kerstin Wagner und Gerhard Pagel vom Forstamt Marksuhl gegenübersitzt. Die beiden Forstleute überreichten eine Spende von 530 Euro zur Ausrichtung der Kinderkulturnacht (KKN), die in diesem Jahr unter dem Thema „Die Welt des Wassers“ steht. „Hoffentlich kommt das Wasser nicht von oben“, bangt Eisenachs Kinderbeauftragte Annette Backhaus, dass es am 11. Juli kein Regenschirm-Wetter gibt. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Organisatoren einen Besucherrekord zu dieser Nacht für die Jüngsten der Stadt und des Umlandes. Ohne die regelmäßige finanzielle Unterstützung des Forstamts sei, so Wachtmeister, dieser kulturelle Höhepunkt für die Kinder nicht möglich.

Die Spendensumme erkämpften wieder Grundschüler der vierten Klassen bei den Waldjugendspielen des Forstamtes und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im vergangenen Jahr. „429 Kinder aus 19 Klassen nahmen teil“, erzählt der Funktionsbeamte des Marksuhler Forstamts, Gerhard Pagel. Die Schüler absolvierten einen Parcours rund um die Sängerwiese mit verschiedenen Stationen durch den Wald und hatten so die Möglichkeit, ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse zum Thema Wald und Forstwirtschaft in der Natur praktisch anzuwenden. Die Kinder sammelten ihre Punkte, um erneut die Kinderkulturnacht zu unterstützen. Für jeden erkämpften Punkt reichte das Forstamt dank der Spendenbereitschaft zahlreicher Firmen aus Eisenach und der Region einen halben Euro aus. Im Jahr 2019 konnten insgesamt 1060 Punkte umgewandelt und so 530 Euro für das Fest gespendet werden. Die Waldjugendspiele finden in diesem Jahr bereits zum 28. Mal in Thüringen statt. „Bislang haben sich weit mehr als 250.000 Kinder aus dem Freistaat beteiligt“, freut sich Gerhard Pagel über diese stolze Beteiligung.

Ingo Wachtmeister meint mit dem eingangs angesprochenen Engagement seitens des Forstamtes für die naturnahe Bildung der Heranwachsenden aber nicht nur diese jährlich wiederkehrende, finanzielle Aufmerksamkeit. „Für die Kinder sind es zwei sehr lehrreiche Tage und für mit großem logistische Aufwand verbunden, in die sie auch viel freie Zeit investieren“, lobt der hauptamtliche Beigeordnete Ingo Wachtmeister.

Die Aufgaben für die Vorbereitung der 16. Auflage der KKN mehren sich aktuell für die Kinderbeauftragte der Stadt. „Wir suchen noch Leute, die Angebote für Kinder zum Selbermachen zum Thema Wasser unterbreiten können“, hofft Annette Backhaus auf entsprechende Ideen. Sie betonte zudem, dass das Forstamt Marksuhl „schon von Anfang bei der Kinderkulturnacht mit einem eigenen Stand spannende Angebote für die Kinder mitbringt“.