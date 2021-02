Eisenacher Drachenschlucht ist gesperrt

Die Drachenschlucht bei Eisenach ist derzeit nicht passierbar. Massiver Schneefall und die Verwehungen führen zu einer natürlichen Sperrung des Wanderweges. „Die Sperrung, die wir sonst in harten Wintern veranlasst haben, übernimmt jetzt die Natur für uns“, so Revierförster Stefan Wichmann. Er rät, dass jeder Wanderfreund bei der derzeitigen Witterung ohnehin andere Wanderrouten als ausgerechnet die Schluchtentour wählen sollte. Die aktuelle Schneehöhe beträgt in Eisenach 40 Zentimeter. Zuletzt hatte in der Stadt Weihnachten 2010 so viel Schnee gelegen. Das ist auch der bisher höchste gemessene Wert seit Bestehen der Wetterstation von Eberhard Dachsel, bekannt als Wetterfrosch unserer Zeitung. red