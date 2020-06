Eisenach. 650 Euro aus dem Härtefallfonds des Thüringer Landtags hat ein Witwer in Eisenach erhalten, der nur ein sehr geringes Einkommen hat.

Eisenacher erhält Hilfe aus Härtefallfonds des Landtags

Der erwerbslose Witwer Herr H. – der Mann möchte anonym bleiben – hat aus dem Härtefallfonds des Thüringer Landtags eine Unterstützung von 650 Euro erhalten. Das teilt die Landtagsabgeordnete Kati Engel (Linke) mit, die sich für den Eisenacher eingesetzt hat. Der Mann hatte sich an den Petitionsausschuss des Landtages gewandt. So hat die Abgeordnete von dessen Schicksal erfahren. „Die mickrige Witwerrente reicht nicht, um alle laufenden Kosten zu decken – seit Monaten stapeln sich die Rechnungen“, informiert Kati Engel in einer Pressemitteilung.

Aufgrund zahlreicher gesundheitlicher Einschränkungen könne Herr H. keiner normalen Lohnarbeit nachgehen, was das Jobcenter allerdings bezweifele. Ein Antrag auf EU-Rente sei seit 2010 immer wieder abgelehnt worden, auch das Klagen vor dem Sozialgericht sei ohne Erfolg geblieben. Unter dieser Belastung leide Herr H. auch psychisch, und seine einzige Hoffnung sei der erneute Antrag auf EU-Rente. Mit dem Geld aus dem Härtefallfonds kann er einen Teil der offenen Rechnungen für Gas, Müllentsorgung und Wasser bezahlen.