Eisenacher feiern den Martinstag – Kinder gehen als Merzemännchen um

Eisenach. Umfangreiches Programm für kleine und große Laternenträger am 10. November in der Innenstadt.

Auch in diesem Jahr können Kinder das ökumenische Martinsfest am Freitag, 10. November, in Eisenach feiern. Es ist das Fest des Heiligen Martin von Tours und Martin Luther. 16.30 Uhr startet die Martinsgeschichte in der Georgenkirche und zeitgleich in der Elisabethkirche. Anschließend versammeln sich Kinder und Erwachsene auf dem Marktplatz, um gemeinsam mit ihren Laternen am Laternenumzug teilzunehmen. Dieser wird in diesem Jahr von einem berittenen Martin hoch zu Ross angeführt und führt vom Marktplatz über den Karlsplatz bis zum Lutherplatz. Dabei gibt es Martinshörnchen zum Teilen und Essen. Auf dem Lutherplatz erwartet alle ein fröhliches Beisammensein mit Musik. Danach gehen die Kinder als Merzemännchen von Tür zu Tür.