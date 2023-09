Eisenach. Der Schließtag ist am Brückentag, der 2. Oktober.

Das Eisenacher Finanzamt ist am Montag, 2. Oktober, weder telefonisch noch für eine persönliche Vorsprache erreichbar. Steuerpflichtige können ihre Steuererklärungen oder sonstigen Schreiben aber wie gewohnt in die Hausbriefkästen einwerfen. Die elektronische Übermittlung der Steuererklärungen, der Anträge, Einsprüche oder Mitteilungen sei, so das Finanzamt, wie gewohnt über „MeinELSTER“ auch an diesem Tag möglich.