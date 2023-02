Eisenacher Firma Schneider Bau plant Umzug

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (links) machte sich in Stedtfeld bei der Firma Schneider Bau ein Bild von den aktuellen Projekten der Firma. Mit dabei waren Christin Rauschenberg (daneben, von links), technische Sachbearbeiterin, Geschäftsführer André Schneider und Architekt Lothar Deubner.

Eisenach. Rathauschefin informierte sich über Arbeit, Kompetenzen und technische Ausrüstung. Derzeit bereitet das Unternehmen seinem Umzug von Stedtfeld nach Eisenach-West vor.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hat der Firma Schneider Bau GmbH in Stedtfeld einen Besuch abgestattet, um sich mit Geschäftsführer André Schneider auszutauschen. Das Unternehmen hat sich mit Straßen- und Tiefbau, Kanal- und Kabeltiefbau sowie Stützbauwerken und Pflasterarbeiten einen Namen gemacht. Auch die Verwertung von Boden, Beton, Asphalt und Ziegelbruch gehöre zum Leistungsspektrum der Firma, die auch überregionale Vorhaben realisiere, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. „Die Zusammenarbeit mit Schneider Bau bei städtischen Projekten ist sehr gut, die Firma ist für uns ein zuverlässiger und unverzichtbarer Partner“, wird Wolf in der Mitteilung zitiert.

Erörtert wurden der Breitbandausbaus in der Stadt, neue Investitionen und der auch bei Schneider Bau spürbare Fachkräftemangel. Die Firma habe große Pläne und bereite derzeit den Umzug aus dem GIS in das neue Firmengelände in der Adam-Opel-Straße vor.

Außerdem stellte André Schneider einen Saugbagger vor, von dem die Firma in Kürze zwei Modelle geliefert bekomme. Unternehmensgründer André Schneider machte sich im Mai 2006 mit der Baufirma selbstständig und beschäftigt 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.