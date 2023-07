Eisenacher Freiwilligenagentur macht Urlaub bis Ende Juli

Eisenach. Die Freiwilligenagentur der Wartburgstadt ist erst ab 31. Juli 2023 wieder einsatzbereit. Wer zwischendurch eine Nachricht an sie loswerden möchte, findet hier die Kontakte:

Die Eisenacher Freiwilligenagentur bleibt ab sofort einschließlich Freitag, 28. Juli, aufgrund von Urlaub geschlossen, teilt Heike Apel-Spengler von der Freiwilligenagentur mit. Ab Montag, 31. Juli, findet die Sprechstunde wieder wie gewohnt statt. Sprechzeiten der Freiwilligenagentur sind dann wieder jeweils Montag, 13 bis 15 Uhr, sowie Mittwoch, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

Es könne aber jederzeit eine Nachricht auf Anrufbeantworter unter Telefon: 03691/670 249 hinterlassen werden oder eine Nachricht per E-Mail gesandt werden an Freiwilligenagentur.ESA@Diako-Thueringen.de. Zudem befindet sich im Eingang der Stadtverwaltung, Markt 2, ein Briefkasten der Freiwilligenagentur, in dem Post hinterlegt werden kann.