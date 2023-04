Eisenacher, für höhere Aufgaben berufen

Eisenach. Norman Meißner über schmerzliche Verluste.

Obwohl sich die Einwohnerzahl Eisenachs nach dem Tief vor genau zehn Jahren (41.708) wieder dezent erholt (heute 42.610) schmerzt vor allem der Weggang von Vorbildern, von Machern, von Anpackenden, die Einiges in der Wartburgstadt bewegten. Genannt sei da Wuppertals Dezernent Arno Minas oder der frühere Baubürgermeister Andreas Ludwig, der seither in Trier den Bau von vier Turnhallen maßgeblich vorantrieb. Die Stadt Eisenach erweist sich immer wieder für so manchen Ehemaligen als Sprungbrett für höhere Aufgaben.

Elvira Tölkes, die ab 2014 die Leitung des Eisenacher Opel-Werks verantwortete, und 2018 zum VW-Konzern wechselte, übernimmt zum 1. Mai die Leitung der Qualitätssicherung bei Volkswagen Pkw. Damit ist die ehemalige Eisenacherin für 1.200 Mitarbeiter der Qualitätssicherung an insgesamt 28 Produktionsstandorten verantwortlich.

Christoph Jauernik, der ab Sommer 2016 für anderthalb Jahre als Chefcoach in der 2. Handball-Bundesliga die erste ThSV-Männermannschaft trainierte, geht, nachdem er Hollands Limburg Lions zum Titel führte, nun als Trainer zum Team Schwaz Handball Tirol.