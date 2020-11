Es war ein besonderes Gedenken in Zeiten der Pandemie. Trotzdem sind zahlreiche Eisenacher am Montagabend gekommen, um an die Opfer der Pogromnacht vor 82 Jahren zu erinnern. Am 9. November 1938 brannte in Eisenach die Synagoge in der damaligen Wörthstraße, heute Karl-Marx-Straße.

„Aus der Silhouette der Stadt ist sie verschwunden, aber tragen Sie bitte dazu bei, dass sie nicht aus unserem Stadtgedächtnis verschwindet“, wandte sich Thekla Bernecker vom Eisenacher Bündnis gegen Rechts an die Teilnehmer. Sie erinnerte daran, dass die jüdische Gemeinde in Eisenach eine liberale war. So wurde in die 1885 errichtete Synagoge eine Orgel eingebaut, was deutschlandweit für Aufsehen sorgte. Es gab einen gemischten Chor, der laut Zeitungsberichten zu den besten der Stadt gehörte und auch Mitglieder hatte, die nicht der jüdischen Gemeinde angehörten. „Das war ein Zeichen des Miteinanders“, so Bernecker.

Pfarrer Armin Pöhlmann von der evangelischen Kirchengemeinde ließ die Synagoge in der Fantasie wiederauferstehen: „Stellen wir uns vor, wie die Mitglieder der jüdischen Gemeinde sonnabends ihre Autos in der Straße parken und den Gottesdienst feiern“. Das Leben in Eisenach wäre „auf alle Fälle bunter“. Doch im Naziregime sei die Fähigkeit verloren gegangen, mit verschiedenen Religionen zu leben. Bis heute, so Pöhlmann, wirke das fort. Menschen mit anderer Hautfarbe, Kultur und Religion würden schnell als verdächtig gelten. „Wenn die Synagoge noch stehen und es eine jüdische Gemeinde geben würde, dann wären wir besser gerüstet, den Veränderungen in unserer modernen Gesellschaft zu begegnen“, betonte der Pfarrer.

Pfarrer Bernhard Wehner vom katholischen Pfarramt St. Elisabeth nahm Bezug darauf, dass Menschen gern vergessen möchten, weil es schwer fällt zuzugeben, anderen Leid zugefügt zu haben. Doch Gott lasse kein Vergessen zu, „weil er auf der Seite der Opfer steht, auch in der Gegenwart“.

Martin Scholz sorgte mit seinem Saxophon für eine würdevolle Umrahmung. Blumen und Steine des Gedenkens wurden niedergelegt.