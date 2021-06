Im Rahmen der 20. Telemann-Tage in Eisenach fand am 27. Juni auf dem Telemann-Platz am Denkmal für den Hofkapellmeister ein Gedenken statt. Der ehemalige Superintendent Wolfgang Robscheit (hinten, Mitte) erinnerte an den Komponisten, der sich schon vor 300 Jahren in Eisenach aufgehalten hat.