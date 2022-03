Eisenacher Handel plant verkaufsoffenen Sonntag

Eisenach. Zum Sommergewinn-Wochenende in Eisenach soll es einen verkaufsoffenen Sonntag eben.

Der Gewerbeverein Eisenach will den nächsten Schritt in Richtung Normalität gehen und plant zum Sommergewinns-Wochenende für Sonntag, 27. März, einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. „Wir wollen, dass diese Tradition erhalten bleibt und wir an diesem Tag Sommergewinn, unsere Tradition und unsere Stadt feiern können“, findet Gewerbevereinschef Jo West.

Die endgültige Entscheidung werde am 17. März fallen, wenn auch beim Sommergewinn und der Zunft letzte Klarheit herrsche, wie das traditionelle Frühlingsfest in Eisenach gefeiert werden darf. Man wolle sich aber jetzt schon darauf vorbereiten, um zu einem gelungenen Wochenende beizutragen.